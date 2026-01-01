Спектакль Династии

Династии
Постановка
Глобус 12+
О спектакле

Илзе Лиепа, Александра Захарова и Екатерина Рождестенская в уникальном спектакле Династии

Театр Глобус представит уникальный НЕспектакль Династии от Академии культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича. На сцене вы увидите выдающихся представительниц великих художественных династий страны: народную артистку России Илзе Лиепа, Александру Захарову и Екатерину Рождественскую.

Спектакль объединяет три вида искусства: балет, поэзию и театральное мастерство, создавая единое художественное произведение. В его основе лежат воспоминания и эмоции дочерей известных деятелей культуры. Эта композиция наверняка привлечет зрителей, ценящих трогательные семейные истории и разнообразие сценического искусства.

Творческие династии на сцене

Илзе Лиепа - дочь знаменитого танцовщика Мариса Лиепы, Александра Захарова - дочь художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, а Екатерина Рождественская - дочь выдающегося поэта Роберта Рождественского. Каждая из них бережно хранит наследие и традиции своей семьи, а их сцены переполнены личными историями.

Эмоции и воспоминания

В Династиях героини от первого лица делятся тем, что ранее не было озвучено. Их истории полны чувств, фантазий и воспоминаний, которые бережно раскрываются в взаимодействии друг с другом. Спектакль даст зрителям возможность заглянуть в уединенный мир значимых личных событий и подчеркнуть важность семейных традиций.

Не упустите шанс стать частью этого уникального художественного события и насладиться великолепием театрального искусства.

В ролях
Илзе Лиепа
Александра Захарова
Екатерина Рождественская

Май
12 мая вторник
19:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽

