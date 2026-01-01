Оповещения от Киноафиши
Динара Курбанова
Билеты от 1650₽
18+
Возраст 18+
О концерте

Стендап концерт Динары Курбановой

Динара Курбанова - одна из самых ярких новых звезд на российской сцене стендапа. С ее милым голосом и наивным образом прячутся жесткие шутки, которые способны поразить даже самых искушенных зрителей.

Забавный контраст

Ее выступления уже завоевали огромную популярность онлайн: миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков подтверждают талант Динары. Этот контраст между её внешностью и содержанием шуток делает каждое выступление по-настоящему захватывающим.

Творческий путь

За свою карьеру Динара успела привлечь внимание зрителей не только вживую, но и в социальных сетях, где шутки с её участием становятся вирусными. Если вы еще не знакомы с её творчеством, сейчас самое время ощутить атмосферу живого стендапа от этой восходящей звезды.

Не упустите возможность увидеть Динару Курбанову в действии и насладиться уникальным стилем её выступлений!

Купить билет на концерт Динара Курбанова

Март
28 марта суббота
19:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1650 ₽
В других городах
Март
3 марта вторник
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 1100 ₽
4 марта среда
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1100 ₽
21:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1400 ₽

