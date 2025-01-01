Меню
Динара Курбанова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Динара Курбанова

Динара Курбанова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Динары Курбановой в Москве

Динара Курбанова - яркий стендап-комик, активно завоевывающая зрительские сердца. Она принимала участие в популярных проектах «Камеди-баттл» и «Лига городов» на ТНТ, а также снималась в шоу на канале Стендап клуба номер 1. Не забывает она и о КВН, где выступает на Первом канале, привнося свою неповторимую нотку юмора.

Настрой на позитив

Если вы хотите поднять себе настроение, концерты Динары - отличный выбор. Комик не только любит юмор, но и создает атмосферу, в которой зрители чувствуют себя комфортно и весело. Так что готовьтесь к зарядке позитива!

Условия посещения

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Однако менеджеры зала постараются разместить вас комфортно, в порядке очереди. Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это обеспечит вам места рядом. В случае, если билеты куплены на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас вместе рассадили за один стол.

Динара Курбанова

Декабрь
22 декабря понедельник
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 2000 ₽

