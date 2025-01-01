Меню
Динара Курбанова. Стендап концерт
Билеты от 0₽
Динара Курбанова. Стендап концерт

Динара Курбанова. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Динара Курбанова: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на яркое комедийное представление Динары Курбановой! Займитесь хорошим настроением и высокой дозой смеха на стендап концерте в Standup Club на Трубной.

О выступлении

Динара Курбанова — одна из самых ярких представителей современного российского стендапа. Она не только талантливая комедиантка, но и известная личность, которая умело комбинирует юмор с актуальными социальными проблемами.

Почему стоит прийти

На концерте вы сможете услышать новые шутки и истории из жизни, которые сделают ваш вечер незабываемым. Не упустите возможность стать частью живого общения с актрисой, которая знает, как развлечь публику и сделать её вечер особенным.

Ждем вас в Standup Club на Трубной за порцией смеха и ярких эмоций!

Декабрь
21 декабря воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

