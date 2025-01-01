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Билеты
Динара Курбанова. Сольный стендап концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Динара Курбанова. Сольный стендап концерт

Динара Курбанова. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Динара Курбанова: Сольный стендап-концерт в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендап-комедии! Динара Курбанова, талантливая комедиантка и яркая личность, представит свой сольный концерт в Still Standup Moscow.

О Динаре Курбановой

Динара Курбанова — известная комедиантка, которая завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и умению поднимать самые разные темы. Она выступает на различных площадках и активно участвует в комедийных фестивалях. Её юмор сочетает в себе остроумие и наблюдательность, что делает её выступления особенно запоминающимися.

Что ожидать от концерта

На сольном концерте Динара поделится своими мыслями о жизни, любви и повседневных ситуациях. Зрители могут ожидать свежие шутки, интересные истории и, конечно, много смеха. Не упустите возможность увидеть её вживую и зарядиться позитивом!

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба Still Standup Moscow. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Динара Курбанова и её сольный концерт — это отличный способ провести вечер вместе с друзьями и насладиться качественным юмором. Ждем вас на выступлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:00 от 800 ₽

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