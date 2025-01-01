Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Динара Курбанова. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Динара Курбанова. Сольный концерт

Динара Курбанова. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап-концерт Динары Курбановой

Динара Курбанова — талантливая стендап-комикесса нового поколения, способная рассмешить даже самых искушенных зрителей. Ее выступления наполнены искренностью, самоиронией и острыми наблюдениями за повседневной жизнью.

Благодаря своей харизме и необычному голосу, Динара быстро завоевала любовь аудитории. Она умело шутит о личном опыте, что делает ее рассказы особенно близкими и понятными каждому. Это мастерство уже принесло ей популярность среди зрителей и критиков.

Почему стоит посетить?

Сольные стендап-концерты Динары знамениты своей атмосферой непринужденности и непосредственности. Зрители часто отмечают, что такие выступления дарят не только смех, но и возможность задуматься о важных вещах в жизни.

Не упустите шанс увидеть живое выступление талантливой комикессы и насладиться ее уникальным стилем! Это идеальный вариант для тех, кто хочет провести вечер в компании хорошего юмора и позитивных эмоций.

Купить билет на концерт Динара Курбанова. Сольный концерт

Помощь с билетами
Январь
Февраль
6 января вторник
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
3 февраля вторник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шура
18+
Поп Эстрада
Шура
26 февраля в 22:00 Petter
от 8500 ₽
Дмитрий Онищенко (фортепиано)
6+
Классическая музыка
Дмитрий Онищенко (фортепиано)
23 декабря в 19:00 Малый зал Консерватории
от 800 ₽
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
0+
Юмор
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
14 декабря в 14:00 Still Standup Moscow
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше