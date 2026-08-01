Динара Курбанова и Валера Киракосьян. Проверочный концерт

Проверка нового материала комиков

Не пропустите уникальный концерт с участием известных комиков — Динары Курбановой и Валеры Киракосьяна. Динара, яркая участница популярного шоу Comedy Баттл и проекта Лига городов на ТНТ, и Валера, резидент Stand Up на ТНТ, полуфиналист Comedy Баттл и участник шоу Money Mic, порадуют зрителей свежими шутками.

Вечер станет возможностью для комиков протестировать новый материал, который в дальнейшем может попасть в их сольные концерты и телевизионные проекты. Приходите поддержать артистов и быть первыми, кто оценит их актуальные шутки!