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Динара Курбанова и Валера Киракосьян. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Динара Курбанова и Валера Киракосьян. Проверочный концерт

Динара Курбанова и Валера Киракосьян. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Проверка нового материала комиков

Не пропустите уникальный концерт с участием известных комиков — Динары Курбановой и Валеры Киракосьяна. Динара, яркая участница популярного шоу Comedy Баттл и проекта Лига городов на ТНТ, и Валера, резидент Stand Up на ТНТ, полуфиналист Comedy Баттл и участник шоу Money Mic, порадуют зрителей свежими шутками.

Вечер станет возможностью для комиков протестировать новый материал, который в дальнейшем может попасть в их сольные концерты и телевизионные проекты. Приходите поддержать артистов и быть первыми, кто оценит их актуальные шутки!

Купить билет на концерт Динара Курбанова и Валера Киракосьян. Проверочный концерт

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Август
12 августа среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
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