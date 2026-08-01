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Динара Курбанова и Борис Зелигер
Билеты от 750₽
Киноафиша Динара Курбанова и Борис Зелигер

Динара Курбанова и Борис Зелигер

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте

Стендап-концерт Динары Курбановой и Бориса Зелигера

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, который пройдет в Standup Club на Трубной. На одной сцене встретятся два ярких комика, чтобы подарить зрителям незабываемые минуты смеха и позитива.

Уникальное сочетание стилей

Динара Курбанова известна своими искренними и остроумными выступлениями, в которых она затрагивает важные темы и превращает их в источник юмора. Борис Зелигер, в свою очередь, обладает непревзойденным обаянием и мастерством рассказчика. Вместе они создают уникальную атмосферу, которую не стоит пропускать.

О Standup Club на Трубной

Standup Club на Трубной стал известным местом встречи любителей стендапа. Здесь регулярно проходят выступления лучших комиков страны. Уютная атмосфера и возможность близкого общения с артистами делают этот клуб идеальным местом для вечера с юмором.

Не упустите свой шанс!

Приходите и проводите время с пользой! Это возможность не только насладиться качественным юмором, но и создать замечательные воспоминания в компании друзей. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт Динара Курбанова и Борис Зелигер

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Август
28 августа пятница
18:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 750 ₽

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