Динара Курбанова и Борис Зелигер

Стендап-концерт Динары Курбановой и Бориса Зелигера

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, который пройдет в Standup Club на Трубной. На одной сцене встретятся два ярких комика, чтобы подарить зрителям незабываемые минуты смеха и позитива.

Уникальное сочетание стилей

Динара Курбанова известна своими искренними и остроумными выступлениями, в которых она затрагивает важные темы и превращает их в источник юмора. Борис Зелигер, в свою очередь, обладает непревзойденным обаянием и мастерством рассказчика. Вместе они создают уникальную атмосферу, которую не стоит пропускать.

О Standup Club на Трубной

Standup Club на Трубной стал известным местом встречи любителей стендапа. Здесь регулярно проходят выступления лучших комиков страны. Уютная атмосфера и возможность близкого общения с артистами делают этот клуб идеальным местом для вечера с юмором.

Не упустите свой шанс!

Приходите и проводите время с пользой! Это возможность не только насладиться качественным юмором, но и создать замечательные воспоминания в компании друзей. Билеты уже в продаже!