Динамит
Билеты от 2000₽
Киноафиша Динамит

Динамит

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зажигательные хиты группы «Динамит» на концерте в Москве

Группа «Динамит» — это яркое явление российской поп-сцены. Она была основана в 1999 году и с тех пор стремительно завоевала популярность благодаря своим зажигательным хитам и харизме участников. В репертуаре группы более 300 композиций, охватывающих отечественные поп и рок хиты всех эпох: от 80-х до 2010-х годов.

Новые аранжировки для знакомых мелодий

Многие песни «Динамита» представлены в оригинальных аранжировках, что придаёт знакомым мелодиям новое звучание. Это позволяет каждому выступлению группы быть уникальным и неповторимым.

Знакомьтесь с хитами

Среди наиболее известных песен группы можно выделить:

  • «Красивые слова»
  • «Я не забуду»
  • «Которая была с тобой»
  • «Сумасшедшее лето»
  • «Новый год»
  • «Белый снег»
  • «Что случилось»
  • «Никому, ни за что, никогда»

Незабываемое шоу

Выступление группы — это живой звук, мощная энергетика и любимые хиты, которые заставляют зрителей петь и танцевать вместе с ними. Не упустите возможность окунуться в атмосферу зажигательной музыки и незабываемых эмоций!

Купить билет на концерт Динамит

Ноябрь
29 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

