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Динамит
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Динамит

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Группа «Динамит»: Вспышка Поп-Энергии на Сцене

Группа «Динамит» — это яркое явление российской поп-сцены, известное своими зажигательными хитами и харизмой участников. Основанная в 1999 году, она быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся произведениям.

Богатый Репертуар

В репертуаре группы более 300 композиций, охватывающих отечественные поп и рок хиты 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х годов. Многие из них представлены в оригинальных аранжировках, что придаёт знакомым мелодиям новое звучание.

Знаменитые Хиты

Среди наиболее известных песен «Динамита» можно выделить:

  • «Красивые слова»
  • «Я не забуду»
  • «Которая была с тобой»
  • «Сумасшедшее лето»
  • «Новый год»
  • «Белый снег»
  • «Что случилось»
  • «Никому, ни за что, никогда»

Энергетика Выступлений

Группа «Динамит» продолжает радовать своих поклонников новыми выступлениями. Каждый концерт — это живой звук, мощная энергетика и любимые хиты, которые заставляют зрителей петь и танцевать вместе с ними. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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