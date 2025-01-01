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Динамит. Все хиты!
Киноафиша Динамит. Все хиты!

Динамит. Все хиты!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Яркое возвращение группы «Динамит»!

Уже совсем скоро, 17 октября, на сцене «РукиВверх!» в баре на проспекте Культуры 1 состоится концерт легендарной группы «Динамит». Илья Зудин и Илья Дуров вновь порадуют поклонников своими хитами!

Золотые хиты в живом исполнении

Группа «Динамит» известна своими незабываемыми песнями, такими как: «Я не забуду никогда», «Моя Ми», «Красивые слова», «Которая была с тобой», «Убегаю», «Что случилось» и «Куда уж лучше». Не упустите возможность услышать их в живом исполнении!

Атмосфера 90-х

После концерта вас ждет настоящая дискотека 90-х с зажигательными хитами и ведущим, который создаст незабываемую атмосферу. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Информация для зрителей

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места.
  • СТОЛЫ: место за столом. Чтобы избежать подсадки, рекомендуем выкупать весь стол.

Возрастные ограничения и дресс-код

Вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Обратите внимание на дресс-код: спортивные штаны не допускаются. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс насладиться вечеринкой с любимыми хитами и создать незабываемые воспоминания!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Руки вверх! Санкт-Петербург, просп. Культуры, 1, ТРК «Родео-драйв», 3 этаж
18:00 от 2000 ₽

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