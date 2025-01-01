Динамит. Все хиты!

Яркое возвращение группы «Динамит»!

Уже совсем скоро, 17 октября, на сцене «РукиВверх!» в баре на проспекте Культуры 1 состоится концерт легендарной группы «Динамит». Илья Зудин и Илья Дуров вновь порадуют поклонников своими хитами!

Золотые хиты в живом исполнении

Группа «Динамит» известна своими незабываемыми песнями, такими как: «Я не забуду никогда», «Моя Ми», «Красивые слова», «Которая была с тобой», «Убегаю», «Что случилось» и «Куда уж лучше». Не упустите возможность услышать их в живом исполнении!

Атмосфера 90-х

После концерта вас ждет настоящая дискотека 90-х с зажигательными хитами и ведущим, который создаст незабываемую атмосферу. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Информация для зрителей

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 ТАНЦПОЛ: вход без посадочного места.

вход без посадочного места. СТОЛЫ: место за столом. Чтобы избежать подсадки, рекомендуем выкупать весь стол.

Возрастные ограничения и дресс-код

Вход строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Обратите внимание на дресс-код: спортивные штаны не допускаются. Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс насладиться вечеринкой с любимыми хитами и создать незабываемые воспоминания!