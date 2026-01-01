Моноспектакль-откровение

Дорогие зрители! Приглашаем вас на уникальный спектакль Дины Корзун, который обещает стать настоящим откровением. «Как я пришла в сознание» — это история о поисках истины, о том, как важны воспоминания и личные переживания.

Сюжет и атмосфера

Главная героиня открывает «чемодан» воспоминаний, заново переживая судьбоносные моменты своей жизни. От детского утренника в Смоленске до гуманитарной поездки в Непал — каждая история наполняет зрителя глубокими размышлениями о любви и одиночестве, мечтах и потерях, ошибках и предназначении.

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается чарующими композициями Луи Франка, которые создают атмосферу исцеляющего водоворота эмоций и мыслей.

Эмоции и философия

Пронзительные до глубины души монологи и потрясающая актерская игра не оставят никого равнодушным. Эта философская пьеса учит нас быть благодарными за все жизненные сложности и помогает обрести свое счастье.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля. Ждем вас на нашем представлении!