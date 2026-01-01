Музыкальный моноспектакль с Диной Корзун в Театре им. Вахтангова

В этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события Театр им. Вахтангова представляет музыкальный моноспектакль с талантливой Диной Корзун, который погружает зрителей в мир Великой Русской классики.

Образ Пушкиной Татьяны

Татьяна Ларина, героиня пушкинского романа «Евгений Онегин», продолжает волновать сердца зрителей. Кто она — идеальная женщина или жертва своих чувств? Спектакль ищет ответы на непростые вопросы о любви: дар ли это чувство или испытание, способное разрушить?

Грани человеческой любви

Спектакль исследует различные аспекты любви — от предвкушения и блаженства до потерь и разочарований. Он призывает зрителей увидеть красоту и нежность чувств, вдохновляясь возможностью творить вокруг себя мир, наполненный любовью к Богу и людям.

Музыкальная палитра

Моноспектакль включает произведения выдающихся авторов: Пушкина, Чехова, Цветаевой, Апухтина, а также произведения великих композиторов — Чайковского, Шуберта, Гаврилина, Рахманинова, Листа и Баха. Музыка превращает слова в живое переживание, добавляя глубину и эмоциональный окрас.

Исполнители

Дина Корзун — российская актриса театра и кино, обладательница множества наград и лауреат международных фестивалей. Она также является одной из основательниц благотворительного фонда «Подари жизнь». В спектакле её партнером выступает Ольга Соколовская — актриса, режиссёр и пианистка, которая привносит свой уникальный стиль и мастерство.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет литературу, музыку и глубокие человеческие эмоции. Это встреча с классикой, которая оставит неизгладимый след в вашем сердце!