Дина и Рафаэль Латыповы. Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Дины и Рафаэля Латыповых

Приглашаем вас на уникальный театрально-эстрадный концерт, посвященный юбилею Дины и Рафаэля Латыповых. В программе зрителей ждут необычные музыкальные номера, в которых гармонично переплетется театр и эстрада.

Театральная часть

Первый блок программы представляет собой театрально-музыкальную постановку. Зрители увидят отрывки, основанные на произведениях Дины Латыповой, таких как «Мәк чәчәге», «Бөкре мәхәббәте» и «Буре сукмагы». Герои этих книг вновь оживут на сцене, открывая перед зрителем свои эмоции и переживания.

Эстрадная часть

Во второй части концерта на сцену выйдут заслуженные артисты Татарстана, исполняя как популярные ретро-хиты, так и совершенно новые композиции, написанные специально для юбилея. Зрителей порадуют выступления таких гостей, как Фирзәр Мортазин, Сәгыйть Гыйбашев, Резидә Хөсәенова, Рәмис Гәбделхәев, Айрат Ибраев и Нәрия Хәсәнова. Также присутствуют артисты из Буа, Апаса и Кайбыча, а также близкие друзья юбиляров.

Выставка и взаимодействие с зрителями

В фойе театра будет организована выставка книг Дины Латыповой, где каждый сможет ознакомиться с произведениями автора. Кроме того, для зрителей подготовлены интерактивные моменты, включая танцевальные и музыкальные паузы, чтобы каждый мог ощутить атмосферу праздника.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого юбилейного концерта, который объединяет любовь к музыке и литературе!

Купить билет на концерт Дина и Рафаэль Латыповы. Юбилейный концерт

Март
30 марта понедельник
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73

