Дина Гарипова. Впервые! Новая программа «Выше»

Она вернулась! Заслуженная артистка Республики Татарстан и первая победительница проекта «Голос» на Первом канале, а также представительница России на конкурсе «Евровидение» — Дина Гарипова — 10 и 11 октября проведет долгожданный сольный концерт с премьерой программы «Выше».
Зрители станут первыми свидетелями открытия новой страницы в творчестве певицы. Дина готовилась к этому моменту в течение пяти лет, сотрудничая с лучшими музыкантами страны. Программа обещает удивительное сочетание звуков: традиционный татарский курай с рок-гитарой.
В рамках концерта прозвучат авторские римейки полюбившихся песен «Ищу тебя», «Эхо любви», «Весна» и легендарные татарские композиции «Ай былбылым», «ЭТНО». Особое внимание зрителей привлечет самое долгожданное — песни из нового русского альбома Дины, которые вдохновлены историями из ее жизни.
Ожидайте новую музыку, новый свет и, конечно же, новый стиль! Такой Дины вы еще не слышали. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!