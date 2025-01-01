Дина Гарипова. Впервые! Новая программа «Выше»

Дина Гарипова с новой программой «Выше»

Она вернулась! Заслуженная артистка Республики Татарстан и первая победительница проекта «Голос» на Первом канале, а также представительница России на конкурсе «Евровидение» — Дина Гарипова — 10 и 11 октября проведет долгожданный сольный концерт с премьерой программы «Выше».

Новая страница в творчестве

Зрители станут первыми свидетелями открытия новой страницы в творчестве певицы. Дина готовилась к этому моменту в течение пяти лет, сотрудничая с лучшими музыкантами страны. Программа обещает удивительное сочетание звуков: традиционный татарский курай с рок-гитарой.

Знакомые и новые хиты

В рамках концерта прозвучат авторские римейки полюбившихся песен «Ищу тебя», «Эхо любви», «Весна» и легендарные татарские композиции «Ай былбылым», «ЭТНО». Особое внимание зрителей привлечет самое долгожданное — песни из нового русского альбома Дины, которые вдохновлены историями из ее жизни.

Новый стиль и новые эмоции

Ожидайте новую музыку, новый свет и, конечно же, новый стиль! Такой Дины вы еще не слышали. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!