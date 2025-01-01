Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Димитрис Ботинис приглашает
Киноафиша Димитрис Ботинис приглашает

Димитрис Ботинис приглашает

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.

Программа вечера

В программе концерта — концерт для альта с оркестром Губайдулиной и Симфония № 2 Рахманинова. Исполнителем партии альта станет Илья Тарасенко, а ведущей вечера выступит Наталья Ермакова.

Для любителей классики

Данный концерт особенно понравится любителям классической музыки и поклонникам творчества Димитриса Ботиниса. Здесь вас ждет уникальное сочетание современных и классических музыкальных произведений, которые заставят сердца зрителей трепетать от восторга.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством и великолепной атмосферой этого значимого события!

Купить билет на концерт Димитрис Ботинис приглашает

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
14 декабря в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 1990 ₽
Комната культуры
12+
Поп Рок
Комната культуры
24 февраля в 19:00 Локомотив-арена
от 2000 ₽
Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих
18+
Юмор
Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих
3 января в 17:00 Standup Room
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше