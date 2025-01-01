Димитрис Ботинис приглашает

Концерт в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса.

Программа вечера

В программе концерта — концерт для альта с оркестром Губайдулиной и Симфония № 2 Рахманинова. Исполнителем партии альта станет Илья Тарасенко, а ведущей вечера выступит Наталья Ермакова.

Для любителей классики

Данный концерт особенно понравится любителям классической музыки и поклонникам творчества Димитриса Ботиниса. Здесь вас ждет уникальное сочетание современных и классических музыкальных произведений, которые заставят сердца зрителей трепетать от восторга.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством и великолепной атмосферой этого значимого события!