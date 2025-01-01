Дима Пермяков. Презентация альбома «Фобия»

Музыкальное путешествие с Димой Пермяковым

Дима Пермяков — автор и исполнитель пронзительных рок-баллад, который не только пишет музыку к хитам поп-звёзд, но и сам завоёвывает сцену. Его талант можно увидеть в таких проектах, как «Музыкастинг», «Песни» и «Голос», а также на фестивале VK FEST. Дима работал с известными артистами, такими как Мари Краймбрери, Анна Седокова и многие другие.

Презентация альбома «Фобия»

На концерте в «16 Тонн» Дима представит свой новый альбом «Фобия». Этот альбом не просто «терапевтический» LP о любви; он также является важным социальным проектом, привлекающим внимание к проблемам неслышащих и слабослышащих людей.

Личный опыт

Стоит отметить, что родители артиста являются инвалидами по слуху, что оказало значительное влияние на его творчество. Дмитрий, будучи музыкантом и мультиинструменталистом, смог объединить два мира, в которых жил с детства.

Живое исполнение

На концерте прозвучат все песни из нового альбома, а также главные композиции из его дискографии, исполняемые в сопровождении живого бэнда. Это уникальная возможность для зрителей погрузиться в музыкальное искусство, наполненное глубиной и искренностью.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и поддержать важную инициативу!