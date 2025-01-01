Дима Коваль. Вера Котельникова

Стендап-концерт Димы Коваля и Веры Котельниковой в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на увлекательный стендап-концерт с участием талантливых комиков Димы Коваля и Веры Котельниковой. Это событие пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow.

О выступающих

Дима Коваль — известный комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и остроумным наблюдениям за жизнью. Вера Котельникова — яркая звезда стендапа, которая не боится поднимать актуальные темы и делиться личными историями с публикой.

Почему стоит посетить?

Этот стендап-концерт обещает быть насыщенным юмором и искренностью. Вы услышите свежие шутки, которые заставят вас смеяться до слез. Кроме того, у зрителей будет возможность задать вопросы и пообщаться с комиками после выступления.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store Moscow. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс провести вечер в компании юмора и хорошего настроения!