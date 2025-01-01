Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дима Коваль. Стендап-концерт
Киноафиша Дима Коваль. Стендап-концерт

Дима Коваль. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от Димы Коваля

Приготовьтесь к вечеру смеха и искреннего общения! На сцене — Дима Коваль, талантливый стендап-комик и харизматичный стример. Он почти стал финалистом известного шоу «Слабое звено», а сейчас радует зрителей своим уникальным подходом к юмору.

Кто такой Дима Коваль?

Дима — не просто комик, он многогранная личность: подкастер, начинающая звезда платформы OnlyFans и постоянный ведущий подкаста «Пью пиво и ною». В этом подкасте он с юмором обсуждает жизнь, пиво и множество других тем, которые волнуют молодежь. Если вы цените остроумие и искренность, то этот стендап точно для вас!

Что вас ждет на концерте?

На стендап-концерте Дима представит самые свежие шутки и забавные истории из своей жизни. Он умеет находить юмор в повседневных ситуациях и превращать их в увлекательные нарративы. Не пропустите шанс послушать его живое выступление и стать частью этого незабываемого вечера!

Дата и место проведения

Концерт состоится в уютном зале, идеально подходящем для теплой атмосферы стендапа. С точной информацией о дате и времени вы можете ознакомиться на сайте театра или в социальных сетях события.

Приходите и наслаждайтесь юмором от Димы Коваля — это будет вечер, наполненный смехом и положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:30 от 1300 ₽
Ростов-на-Дону, 13 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1100 ₽
Волгоград, 14 сентября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
18:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дима Коваль. Стендап-концерт

В ближайшие дни

Битва саундтреков
12+
Живая музыка
Битва саундтреков
7 сентября в 18:00 Амфитеатр
от 2500 ₽
Markul
16+
Хип-хоп
Markul
29 ноября в 20:00 Кроп Arena
от 2200 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
23 августа в 18:00 Ринго
от 200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше