Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дима Коваль. Проверочный стендап-концерт
Киноафиша Дима Коваль. Проверочный стендап-концерт

Дима Коваль. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап с Димой Ковалем: откровенно и смешно

Приглашаем вас на вечер стендапа с обаятельным комиком Димой Ковалем, который пройдет в уютной атмосфере нашего театра. Дима, родом из города Коврова, готов поделиться с вами своими забавными наблюдениями о жизни, любви и повседневных ситуациях.

Темы выступления

В своих монологах Дима расскажет о панических атаках, сильном похмелье и, конечно же, о взаимоотношениях с противоположным полом. После девяти лет отношений с девушкой, его шутки отражают как комичные моменты совместных поездок в IKEA, так и опыт освоения приложения Tinder. Его искрометный юмор не оставит равнодушным никого!

Коронная шутка

Не обойдется вечер и без его коронной шутки о полотенце, которая уже стала визитной карточкой комика. Дима умело играет с ожиданиями зрителей, и эта шутка – яркий пример его креативного подхода к юмору.

Где увидеть Диму Коваля

Выступления Коваля можно также увидеть в популярном шоу «Стендап андеграунд» и на канале Stand-up Club №1. Не упустите возможность насладиться его ярким и искренним юмором вживую!

Приходите на стендап с Димой Ковалем и получите заряд позитива и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 2000 ₽

Фотографии

Дима Коваль. Проверочный стендап-концерт

В ближайшие дни

Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
18+
Вечеринка
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
29 августа в 23:40 Университетская набережная, 13
от 2400 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
3 сентября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
6+
Джаз
Концерт при свечах и звездах. Великие леди джаза
14 августа в 20:00 Планетарий
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше