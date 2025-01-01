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Билеты от 1500₽
Киноафиша Дима Коваль. Проверочный стендап концерт

Дима Коваль. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Объявление о концерте: «Проверочный стендап» с Димой Ковалем

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт «Проверочный стендап», который пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть полон смеха и неожиданных поворотов!

О спектакле

Дима Коваль — известный комик, который завоевал сердца зрителей своим острым юмором и умением находить комические моменты в повседневной жизни. На концерте он представит новый материал, который уже успел порадовать поклонников на его прошлых выступлениях.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это пространство, где каждый вечер превращается в настоящую театральную сцену. Уютная атмосфера и отличная акустика делают каждое шоу незабываемым.

Интересные факты о Диме Ковале

  • Дима Коваль начинал свою карьеру в клубах, где его первый стендап вызвал бурный отклик у зрителей.
  • Комик активно сотрудничает с различными проектами и телеканалами, что делает его выступления еще более разнообразными.
  • Его юмор часто основан на личных историях и наблюдениях, что делает его выступления близкими и понятными для всех.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как места быстро раскупаются. Не упустите шанс увидеть Диму Коваля вживую и зарядиться позитивом!

Ждем вас на «Проверочном стендапе»! Пусть вечер будет полон смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

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