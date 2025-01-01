Меню
Дима Коваль и Дима Гаврилов
О концерте/спектакле

Совместный концерт комиков Димы Коваля и Димы Гаврилова

Stand Up Store Moscow приглашает вас на яркое событие – совместный концерт двух топовых комиков, Димы Коваля и Димы Гаврилова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником юмора, который вы не захотите пропустить!

Звезды комедийного жанра

Дима Коваль и Дима Гаврилов – это имена, которые знают не только поклонники стендапа, но и все любители качественного юмора. Каждый из них обладает уникальным стилем и неподражаемым обаянием на сцене.

Что ждет зрителей?

На концерте вас ожидает множество смешных историй, остроумных шуток и непринужденной атмосферы. Как настоящие мастера своего дела, комики легко соединяют автобиографические моменты с вымышленными сюжетами, погружая зрителей в свои миры.

Почему стоит посетить

Концерт пройдет в уютной обстановке Stand Up Store Moscow, что позволяет создать максимально близкий контакт со зрителями. Это отличная возможность не только посмеяться, но и пообщаться с любимыми комиками в неформальной обстановке.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! Билеты быстро раскупаются, так что поспешите забронировать свое место и приготовьтесь к непрекращающемуся смеху!

5 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2000 ₽

