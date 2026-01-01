Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дима Илюхин
Киноафиша Дима Илюхин

Дима Илюхин

18+
Возраст 18+

О концерте

Юмор от Димы Илюхина

Дима Илюхин — талантливый комик из Донецка, который умело находит юмор в непростых реалиях жизни. На его выступлениях зрители смогут увидеть, как с юмористической точки зрения можно осветить актуальные события и повседневные ситуации, с которыми сталкиваются жители Донецка.

Дима является резидентом популярного бара «Stand Up Patriki» и активно принимает участие в мероприятиях, посвященных стендапу. Его Монологи привлекают внимание искренностью и оригинальным взглядом на жизнь. Как участник «Open Mic» в VK Видео и победитель проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki, он завоевал признание зрителей.

Кроме того, комик участвует в таких проектах, как «Комьюнити» и «Сторителлинг», что позволяет ему расширить свою аудиторию и делиться опытами через различные форматы. Приходите на его выступление, чтобы ощутить атмосферу, наполненную смехом и остроумием!

Купить билет на концерт Дима Илюхин

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽
21:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽
23 марта понедельник
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽
21:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мурат Тхагалегов
18+
Поп
Мурат Тхагалегов
29 марта в 18:00 Мёд
от 2500 ₽
Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе
9 марта в 15:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
14 марта в 19:00 Подземка
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше