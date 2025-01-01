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Дима Илюхин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дима Илюхин

Дима Илюхин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с Димой Илюхиным в баре Stand Up Patriki

Приглашаем вас на незабываемый стендап-шоу с Димой Илюхиным — талантливым комиком из Донецка и резидентом известного бара Stand Up Patriki. Дима известен своим уникальным стилем и чувством юмора, благодаря которым каждое его выступление превращается в настоящий праздник смеха.

О программе

Дима Илюхин — участник различных проектов, включая Опен Майк и Сториселлинг. Его выступления наполнены остроумными наблюдениями и искренними историями из жизни, которые вызывают смех и порой заставляют задуматься.

Подробности мероприятия

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут вам комфортно разместиться в порядке очереди.

Советы для компаний

Если вы планируете прийти большой компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом, чтобы все могли сидеть вместе. В случае, если ваши друзья покупают билеты на разные имена, сообщите об этом заранее. Это поможет менеджерам зала объединить вашу компанию за одним столом.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и насладиться атмосферой дружелюбия и веселья в Stand Up Patriki!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
18:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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