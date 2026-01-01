Дима Илюхин: Проверочный концерт в баре «Патрики»

Приглашаем вас на концерт Димы Илюхина, комика из Донецка, который сумел завоевать популярность благодаря своему увлекательному стилю юмора. В своих монологах Дима затрагивает аспекты жизни в Донецке на фоне актуальных событий, делая это с ироничной ноткой.

Дима является резидентом бара «STANDUP PATRIKI» и активно участвует в различных проектах, таких как «Open Mic» в VK Видео и YouTube-канале StandUp Patriki, где он стал победителем проекта «Города». Также он принимает участие в мероприятиях «Комьюнити» и «Сторителлинг», что подтверждает его разносторонность и творческий подход.

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание на то, что входные билеты не привязаны к определённым местам, но менеджеры зала с удовольствием помогут вам удобно разместиться. Если вы собираетесь прийти большой компанией, рекомендуем покупать билеты одним заказом для удобства размещения за одним столом.