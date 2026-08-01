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Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин
Киноафиша Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт с Димой Илюхиным и Мадияром Сатвалдиным 

Зрителей приглашают на яркий стендап-концерт с участием двух талантливых комиков — Димы Илюхина и Мадияра Сатвалдина. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и остроумных монологов.

Дима Илюхин: юмор на фоне актуальных событий

Дима Илюхин — комик из Донецка, известный своими остротами о жизни в условиях современных реалий. Его монологи пронизаны искренностью и чувством юмора, которое помогает взглянуть на сложные ситуации с лёгкой иронией.

Он является резидентом бара «Standup Patriki» и активно участвует в проектах «Open Mic» на площадке VK Видео. Дима также стал победителем проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki, что подтверждает его популярность и умение находить общий язык с зрителями.

Мадияр Сатвалдин: семейный юмор

Мадияр Сатвалдин — комик с акцентом на семейные темы. Его шутки о повседневной жизни, жене и забавных ситуациях из жизни каждого могут вызвать смех даже у самых скептически настроенных зрителей.

Также являясь резидентом бара «Standup Patriki», он блестяще проявил себя в 2023 году, выиграв «Стендап-фест ТНТ» и шоу «История на миллион». Его стиль исполнения и умение находить связь с публикой делают каждый его выступление уникальным.

Информация для зрителей

Концерт ориентирован на аудиторию 18+. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия.

Купить билет на концерт Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
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Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1500 ₽
17 августа понедельник
21:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
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