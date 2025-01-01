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Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин
Киноафиша Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер стендапа: Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, где выступят два ярких комика: Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин. Каждый из них привнесет в программу свою уникальную манеру и стиль, обеспечивая зрителям море смеха и положительных эмоций.

Дима Илюхин: юмор на фоне актуальных событий

Дима Илюхин — стендап-комик из Донецка, который в своих монологах с юмором рассказывает о жизни в условиях современных реалий. Он является резидентом бара StandUp Patriki и участником проекта Open Mic в VK Видео. Его талант был отмечен на YouTube-канале StandUp Patriki, где он стал победителем проекта Города. Также Дима активно участвует в «Комьюнити» и «Сторителлинг», предлагая зрителям глубже понять местные реалии через призму юмора.

Мадияр Сатвалдин: семейные истории с комедийным уклоном

Мадияр Сатвалдин — комик, который покоряет зрителей историями о своей семье и повседневной жизни. Его шутки о жене и окружающей действительности делают его выступления особенно близкими и relatable. Он также является резидентом StandUp Patriki и победителем Стендап-феста ТНТ 2023, а также шоу История на миллион. Мадияр умеет превращать обыденные ситуации в комические перформансы, заставляя зрителей смеяться и размышлять.

Не пропустите!

Этот вечер станет отличной возможностью не только насладиться качественным юмором, но и поддержать талантливых комиков. Билеты уже в продаже, спешите забронировать свои места!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 9 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
18:00 от 1000 ₽

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