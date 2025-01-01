Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин. Проверочный концерт

Проверочный Stand Up концерт с Димой Илюхиным и Мадияром Сатвалдиным

Не пропустите уникальное событие в мире стендапа — проверочный концерт, где выступят два талантливых комика: Дима Илюхин и Мадияр Сатвалдин.

Дима Илюхин: юмор из Донецка

Дима Илюхин — стендап-комик из Донецка, который в своих монологах с юмором делится историями о жизни в условиях актуальных событий. Он является резидентом бара «STANDUP PATRIKI», а также победителем проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki. Его опыт участия в «Open Mic» в VK Видео и «Комьюнити» делает его выступления актуальными и интересными для зрителей.

Мадияр Сатвалдин: семейный стендап

Мадияр Сатвалдин — комик, известный своими семейными историями. Его шутки о жене и повседневной жизни находят отклик у зрителей. Мадияр также является резидентом бара «STANDUP PATRIKI» и стал победителем «Стендап-феста ТНТ» в 2023 году, а также шоу «История на миллион».

Локация и атмосфера

Концерт пройдет в уютном пространстве «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для гостей предусмотрена бесплатная парковка.

Приходите заранее!

Рекомендуем приходить к времени сбора гостей, чтобы избежать задержек с заказами на кухню. Это отличная возможность насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей начинается за 30 минут до старта программы.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что возрастное ограничение на мероприятие — 18+. При входе необходимо будет предъявить паспорт.