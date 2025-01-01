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Дима Гаврилов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дима Гаврилов

Дима Гаврилов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Димы Гаврилова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем всех любителей юмора на незабываемый стендап-концерт Димы Гаврилова, который состоится в Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть полным смеха и остроумия, ведь Гаврилов — один из самых ярких представителей современного стендапа.

О Диме Гаврилове

Дима Гаврилов — известный стендап-комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и неподражаемому чувству юмора. Он выступает на различных площадках как в России, так и за рубежом, а его выступления всегда собирают полные залы.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете способ провести вечер в компании хороших людей и зарядиться позитивом, стендап-концерт Димы Гаврилова — отличный выбор. Уникальный юмор и атмосфера легкости не оставят вас равнодушными.

Не упустите шанс провести вечер в компании одного из лучших комиков страны!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

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