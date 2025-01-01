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Билеты
Дима Гаврилов. Сольный стендап-концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дима Гаврилов. Сольный стендап-концерт

Дима Гаврилов. Сольный стендап-концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Дима Гаврилов: сольный стендап-концерт в КДК «Большевик»

Не пропустите уникальную возможность увидеть выступление талантливого комика Димы Гаврилова! Его сольный стендап-концерт состоится в КДК «Большевик» и обещает стать ярким событием театрального сезона.

О Диме Гаврилове

Дима Гаврилов - известный российский комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления наполнены остроумными наблюдениями и яркими историями. Гаврилов не раз становился призером и победителем различных стендап-конкурсов, а его видео на YouTube собирают тысячи просмотров.

Что ожидать от концерта

На концерте Дима представит новые номера, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей. Вы сможете насладиться его искрометным юмором, а также поучаствовать в интерактиве, который всегда является неотъемлемой частью его выступлений.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте КДК «Большевик» или в кассах театра. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите и зарядитесь позитивом вместе с Димой Гавриловым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30 от 1000 ₽

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