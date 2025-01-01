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Дима Гаврилов. Проверка материала
Билеты от 800₽
Киноафиша Дима Гаврилов. Проверка материала

Дима Гаврилов. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап от Димы Гаврилова: наблюдения и юмор

Дима Гаврилов — российский стендап-комик, который покоряет зрителей своим уникальным стилем и неподражаемым чувством юмора. Он стал известен благодаря внимательному отношению к деталям и умению находить смешное в повседневной жизни.

О комике

Гаврилов привлекает внимание не только содержанием своих выступлений, но и манерой подачи. Его наблюдательность позволяет ему создавать яркие образы и ситуации, с которыми легко могут идентифицироваться зрители. В каждом его выступлении присутствует легкость и искренность, что делает его шоу особенно привлекательным для широкой аудитории.

Что ожидать от спектакля

На предстоящем спектакле зрителей ждут остроумные шутки, ироничные истории и, конечно же, актуальные темы, знакомые каждому. Дима Гаврилов умеет завораживать внимание зрителей, заставляя их смеяться над обыденными ситуациями, которые мы часто не замечаем.

Зачем стоит посетить

Если вы ищете возможность провести вечер, наполненный смехом и позитивом, не упустите шанс увидеть выступление Димы Гаврилова. Это отличный способ отвлечься от повседневных забот и насладиться атмосферой живого театра.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 800 ₽

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