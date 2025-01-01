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Дима Гаврилов и Ярослава Тринадцатко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дима Гаврилов и Ярослава Тринадцатко

Дима Гаврилов и Ярослава Тринадцатко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Ярослава: Стендап с искрой юмора

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с Ярославой, яркой комиком, чьи шутки заставляют смеяться даже самых строгих зрителей. В этом вечере вы сможете познакомиться с ее увлекательными историями и остроумными наблюдениями, которые затрагивают повседневные аспекты жизни.

О Ярославе

Ярослава, известная своей смелостью и нестандартным подходом к юмору, переехала из Камчатки и успела покорить сердца зрителей на различных комедийных площадках. Она имеет опыт работы в качестве врача-стоматолога, что вдохновило ее на создание жесткого, но искреннего юмора.

Творческая карьера

Ярослава — участница популярных проектов, таких как «Камеди баттл», «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап андеграунд» на СТС и «Женский взгляд» на канале Stand-up Club №1. Ее выступления характеризуются ироничным подходом к темам, которые интересуют современных женщин, но при этом остаются понятными и интересными для всех.

Темы выступления

В своем стендапе Ярослава затрагивает «женские штучки», такие как отношения, эпиляция и маникюр, но делает это с изрядной долей юмора, избегая гендерных стереотипов. Ее остроумие и личные истории создают атмосферу легкости и непринужденности, где каждый зритель найдет что-то знакомое.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть Ярославу в действии! Это вечер, который подарит вам много смеха и положительных эмоций. Подготовьтесь к откровенным шуткам и безудержному веселью!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
17:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дима Гаврилов и Ярослава Тринадцатко

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