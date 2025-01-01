Меню
Дима Гаврилов и Вася Шакулин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дима Гаврилов и Вася Шакулин

Дима Гаврилов и Вася Шакулин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Комедийный концерт: Дима Гаврилов и Вася Шакулин

Приглашаем вас на уникальный концерт двух мастерских комиков: Димы Гаврилова и Васи Шакулина. Эти артисты известны своим уникальным стилем и умением создавать незабываемую атмосферу смеха и веселья.

Уникальные артисты

Дима Гаврилов — комик, завоевавший сердца зрителей благодаря своему неподражаемому юмору и наблюдательным шуткам. Он умело соединяет в своих номерах жизненные ситуации с тонкими шутками, что делает его выступления запоминающимися.

Вася Шакулин — еще один яркий представитель комедийной сцены, известный своими остроумными импровизациями и харизматичной подачей материала. Его способность взаимодействовать с публикой гарантирует, что каждый зритель почувствует себя частью шоу.

Что ожидать?

Выступление друзей по комедийной сцене обещает быть по-настоящему захватывающим. Готовьтесь к насыщенной программе, где каждый номер станет настоящим праздником юмора.

Не пропустите возможность зарядиться хорошим настроением и отдохнуть от повседневной рутины. Этот концерт станет отличным развлечением как для преданных поклонников комедии, так и для тех, кто просто хочет поднять себе настроение.

Спешите приобрести билеты, ведь количество мест ограничено! Приходите на встречу с хорошим юмором и отличным настроением вместе с Димой Гавриловым и Васей Шакулиным!

Октябрь
3 октября пятница
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

