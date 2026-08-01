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Дима Гаврилов думает вживую
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дима Гаврилов думает вживую

Дима Гаврилов думает вживую

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап в Standup Club на Трубной

Дима Гаврилов, известный стендап-комик, представит свой новый концерт в Standup Club на Трубной. Это уникальное мероприятие обещает стать ярким событием и привлечь внимание любителей современного юмора.

О спектакле

Концерт проходит в формате live, что позволяет зрителям увидеть, как творится юмор на глазах у публики. Гаврилов — мастер импровизации, и каждая его шутка может стать неожиданностью, основанной на реакции зала.

Что ждать от вечера

В программе вечера — свежие шутки, остроумные наблюдения и весёлые истории из жизни комика. Кроме того, зрители смогут участвовать в интерактиве и задавать свои вопросы, а Гаврилов с радостью ответит на них, добавляя в выступление элемент неожиданности.

Почему стоит посетить

Если вы ищете, как провести вечер с друзьями в компании живого смеха и хорошего настроения, стендап-концерт Димы Гаврилова — отличный выбор. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу.

Купить билет на концерт Дима Гаврилов думает вживую

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Август
29 августа суббота
18:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1000 ₽

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