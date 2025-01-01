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Дима Гаврилов думает вживую
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дима Гаврилов думает вживую

Дима Гаврилов думает вживую

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Импровизация и юмор: Дима Гаврилов в Standup Club на Трубной

Дима Гаврилов, известный комик и мастер импровизации, приглашает вас на свой сольный подкаст «Думает вживую», который теперь проходит в формате живого общения со зрителями. Это уникальное событие состоится в Standup Club на Трубной.

Свободный поток мыслей

На выступлениях Димы вы сможете стать свидетелем создания комедии из ничего. Каждый раз это свежий взгляд на жизнь и уникальный опыт, который оставляет незабываемые впечатления. Гаврилов мастерски управляет свободным потоком мыслей, что делает его выступления непредсказуемыми и увлекательными.

Что вас ждет?

Темы могут быть самыми разными: от повседневных ситуаций до философских размышлений. Главное — это возможность взаимодействия с публикой. Зрители могут задавать вопросы и предлагать темы для обсуждения, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Не пропустите!

Если вы хотите провести вечер в компании хорошего настроения и смеха, приходите на «Думает вживую». Это шанс увидеть, как комедия рождается на глазах у зрителей и стать частью этого увлекательного процесса.

Даты и время выступлений уточняйте на сайте Standup Club на Трубной. Будьте готовы к невероятным эмоциям и смеху!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1000 ₽
12 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1000 ₽

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