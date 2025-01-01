Дима Гаврилов, Алексей Шамутило

Стендап-концерт Димы Гаврилова и Алексея Шамутило в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт, который состоится в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей юмора и живого общения.

Уникальное выступление

На одной сцене встретятся два ярких комика: Дима Гаврилов и Алексей Шамутило. Каждый из них обладает своим неповторимым стилем и оригинальным подходом к юмору. Вы сможете насладиться их остроумными шутками и замечательными наблюдениями о повседневной жизни.

Зачем стоит прийти?

Неповторимая атмосфера комедии.

Актуальные темы и свежие шутки.

Возможность увидеть любимых комиков вживую.

Интересные факты о комиках

Дима Гаврилов известен своими провокационными шутками и умением находить комедию в самых неожиданных ситуациях. Алексей Шамутило, в свою очередь, радует зрителей своим обаянием и искренностью, создавая комфортную атмосферу для смеха.

Где и когда

Концерт пройдет в Stand Up Store Moscow, ведущем месте для стендап-комедии в городе. Приходите, чтобы зарядиться хорошим настроением и провести вечер в компании удивительных людей!