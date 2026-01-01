Оповещения от Киноафиши
Дима Гаврилов / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Димы Гаврилова в Санкт-Петербурге

Дмитрий Гаврилов, известный как Дима Гаврилов, пригласил зрителей на свой сольный стендап-концерт в Санкт-Петербурге. Этот выступление обещает стать ярким событием для поклонников остроумного юмора и живого общения.

Дима Гаврилов — талантливый комик, который завоевал популярность благодаря своим оригинальным шуткам и неподражаемому стилю. Его концерты всегда отличаются интерактивностью, что позволяет зрителям почувствовать себя частью выступления.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия!

Март
4 марта среда
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
5 марта четверг
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
28 марта в 13:00 Stage Standup Club
от 1290 ₽
Вивальди. Времена года #Белые ночи
0+
Живая музыка
Вивальди. Времена года #Белые ночи
5 июня в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Трио Олега Аккуратова
6+
Джаз
Трио Олега Аккуратова
24 апреля в 22:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
