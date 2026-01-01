Оповещения от Киноафиши
Дима Билан
Дима Билан

6+
Возраст 6+

О концерте

Новая программа Димы Билана «Я просто люблю тебя» в Сочи

Дима Билан, Заслуженный артист Российской Федерации и одна из самых ярких звезд российской сцены, представит зрителям свое новое шоу «Я просто люблю тебя». Это мероприятие обещает стать незабываемым событием, где каждая нота звучит, как искренний разговор с аудиторией.

Яркие элементы шоу

Зрителей ждут ультрасовременные световые и визуальные решения, эффектная сценография и захватывающая хореография. Динамичный живой звук создаст особую атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя частью происходящего на сцене.

Знакомые хиты и глубокие эмоции

В этом шоу Билан исполнит свои любимые хиты, которые стали символами целых поколений. Его уникальный голос и мощная энергетика всегда создают неповторимую атмосферу, и это выступление не станет исключением. Дима Билан всегда стремится удивлять своих слушателей, раскрыв новые грани своего таланта.

Творческая карьера

За более чем двадцатилетнюю карьеру, Дима Билан не только завоевал множество национальных и международных наград, но и стал единственным победителем конкурса «Евровидение» от России. Его имя стало символом целой эпохи в отечественной поп-культуре, а собственный музыкальный мир артиста вдохновляет многих на творчество. Искренность, артистизм и смелые эксперименты — вот, что делает его выступления поистине уникальными.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться магией музыки и эмоций вместе с Димой Биланом!

Купить билет на концерт Дима Билан

В других городах
Март
27 марта пятница
20:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
от 4500 ₽

Фотографии

Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан Дима Билан

