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Дима Билан
Киноафиша Дима Билан

Дима Билан

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

НОВОЕ ШОУ ДИМЫ БИЛАНА «НА БЕРЕГУ НЕБА»

«На берегу неба» — это не просто песня, а настоящая музыкальная история, которая завоевала сердца миллионов слушателей. В этом новом шоу Дима Билан объединяет команду суперпрофессиональных музыкантов и танцоров, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.

Что вас ждет на шоу?

На сцене прозвучат не только самые известные хиты Димы Билана, но и премьеры новых песен. Режиссёрско-постановочная группа создала уникальный формат, который обязательно порадует поклонников.

Достижения и признание

Дима Билан — единственный победитель Евровидения от России и 7-кратный обладатель премии EMA. Он также является единственным в истории обладателем 20 тарелок Муз-ТВ. Его творчество стало настоящим символом успеха в музыкальной индустрии.

Эмоции и энергия на каждом концерте

Каждое выступление Димы Билана — это настоящее празднество, наполненное яркими эмоциями и энергией. Его концерты остаются в памяти зрителей надолго, благодаря уникальной атмосфере и взаимодействию с аудиторией.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Вас ждут удивительные моменты и музыкальные сюрпризы, которые сделают вечер по-настоящему волшебным.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 октября
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

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