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Дилә Нигъмәтуллина. Мин башка
Киноафиша Дилә Нигъмәтуллина. Мин башка

Дилә Нигъмәтуллина. Мин башка

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Дили Нигматуллиной в культурном центре «Чулпан»

Не упустите возможность стать свидетелем грандиозной постановки, заслуживающей самых восторженных отзывов! На сцене культурного центра «Чулпан» выступит талантливая Диля Нигматуллина. Обладательница завораживающего вокала и невероятной харизмы радует зрителей уже более 20 лет.

О концерте

Каждое выступление Дили – это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия. Все песни пронизаны искренними чувствами и находят отклик в сердце каждого слушателя. Она сочетает живой звук и стильные образы, создавая тем самым уникальную атмосферу на сцене.

Что вас ждет

Концерт порадует посетителей яркими хореографическими постановками, неожиданными дуэтами, а также завораживающим световым оформлением. Мероприятие проходит с антрактом, общая продолжительность составляет 3 часа. Это время станет для вас настоящим праздником музыки и эмоций.

Купить билет на концерт Дилә Нигъмәтуллина. Мин башка

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а
от 1100 ₽

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