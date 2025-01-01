Меню
16+
Ваши любимые романсы в полном звуке

Отечественный мерсибит коллектив «Диктофон» приглашает на грандиозное шоу, которое станет настоящим праздником для ценителей музыки. В программе — презентация нового альбома, а также исполнение известных хитов группы, которые стали любимыми у многих слушателей.

О группе и ее достижениях

Группа «Диктофон» была основана в городе Жуковский под руководством Антона Макарова. За четыре года своего существования коллектив добился значительных успехов: он получил престижные награды от ведущих СМИ, выступал на крупнейших фестивалях и познакомился с аудиторией по всей стране. Их музыка привлекает поклонников рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи.

Специальные гости и обновленный состав

На мероприятии выступят специальные гости, которые добавят своего шарма в атмосферу вечера. Обновленный состав группы обещает зрителям яркие музыкальные номера и уникальную подачу привычных мелодий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. насладитесь любимыми романами в исполнении талантливого коллектива «Диктофон»!

Февраль
Март
5 февраля четверг
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽
7 февраля суббота
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1200 ₽
8 марта воскресенье
18:30
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1500 ₽
9 марта понедельник
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽
11 марта среда
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1400 ₽
12 марта четверг
20:00
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
от 1300 ₽
28 марта суббота
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1400 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1300 ₽

