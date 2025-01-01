Ваши любимые романсы в полном звуке

Отечественный мерсибит коллектив «Диктофон» приглашает на грандиозное шоу, которое станет настоящим праздником для ценителей музыки. В программе — презентация нового альбома, а также исполнение известных хитов группы, которые стали любимыми у многих слушателей.

О группе и ее достижениях

Группа «Диктофон» была основана в городе Жуковский под руководством Антона Макарова. За четыре года своего существования коллектив добился значительных успехов: он получил престижные награды от ведущих СМИ, выступал на крупнейших фестивалях и познакомился с аудиторией по всей стране. Их музыка привлекает поклонников рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи.

Специальные гости и обновленный состав

На мероприятии выступят специальные гости, которые добавят своего шарма в атмосферу вечера. Обновленный состав группы обещает зрителям яркие музыкальные номера и уникальную подачу привычных мелодий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. насладитесь любимыми романами в исполнении талантливого коллектива «Диктофон»!