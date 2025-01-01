Меню
Диктофон
Билеты от 2400₽
Киноафиша Диктофон

Диктофон

16+
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О концерте

Новогодний концерт с «Диктофоном» в Москве

Ваши любимые романсы в полном звуке! Искренне ваши ретрограды в неоновых лучах столичных площадок приглашают на незабываемое шоу от отечественного мерсибит коллектива «Диктофон».

Что ждать от концерта

Это будет настоящая новогодняя гулянка с презентацией нового альбома, где вас ожидают как новинки, так и нетленные музыкальные хиты. Убедитесь, что вы не пропустите шанс услышать специальным гостям и обновленный состав группы!

История группы

Группа была основана в Жуковском под управлением Антона Макарова. За 4 года своей активной деятельности «Диктофон» успел завоевать престижные награды от ведущих СМИ, а также выступить на многочисленных фестивалях, включая топовые мероприятия страны.

Музыка для всех

Музыка «Диктофона» придется по душе тем, кто ценит рок-н-ролл, новую волну, атмосферу черно-белого кинематографа и авангардной живописи. Эти мелодии станут отличным сопровождением для вечера в компании друзей!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Присоединяйтесь к стилягам, модницам, дискотечникам и всем, кто ищет ярких впечатлений.

Декабрь
27 декабря суббота
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2400 ₽

