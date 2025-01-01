Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Дикий», основанный на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок».
Необычный утёнок среди домашних птиц
В этом спектакле зрители встретят утёнка, который появился на свет среди домашних уток. С первого взгляда он кажется уродливым и непохожим на других. Хотя, возможно, его необычность со временем была бы принята, однажды он взлетает выше дерева, тогда как его дворовые сородичи остаются на земле.
Испытания и поиски себя
Сможет ли наш герой ужиться с братьями? Какие испытания ему предстоит пройти, чтобы наконец почувствовать себя своим среди птиц? Спектакль затрагивает важные темы: невежество, нетерпимость и верность себе.
Создатели спектакля
«Дикий» представлен студентами специализации «Артист театра кукол» под руководством мастера Э.Р. Куриленко. Не пропустите эту трогательную историю о поиске своего места в мире!