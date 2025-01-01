Кукольный спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок»

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Дикий», основанный на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок».

Необычный утёнок среди домашних птиц

В этом спектакле зрители встретят утёнка, который появился на свет среди домашних уток. С первого взгляда он кажется уродливым и непохожим на других. Хотя, возможно, его необычность со временем была бы принята, однажды он взлетает выше дерева, тогда как его дворовые сородичи остаются на земле.

Испытания и поиски себя

Сможет ли наш герой ужиться с братьями? Какие испытания ему предстоит пройти, чтобы наконец почувствовать себя своим среди птиц? Спектакль затрагивает важные темы: невежество, нетерпимость и верность себе.

Создатели спектакля

«Дикий» представлен студентами специализации «Артист театра кукол» под руководством мастера Э.Р. Куриленко. Не пропустите эту трогательную историю о поиске своего места в мире!