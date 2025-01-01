Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикий
Киноафиша Дикий

Спектакль Дикий

Постановка
Театральный центр «Энергия» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок»

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Дикий», основанный на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок».

Необычный утёнок среди домашних птиц

В этом спектакле зрители встретят утёнка, который появился на свет среди домашних уток. С первого взгляда он кажется уродливым и непохожим на других. Хотя, возможно, его необычность со временем была бы принята, однажды он взлетает выше дерева, тогда как его дворовые сородичи остаются на земле.

Испытания и поиски себя

Сможет ли наш герой ужиться с братьями? Какие испытания ему предстоит пройти, чтобы наконец почувствовать себя своим среди птиц? Спектакль затрагивает важные темы: невежество, нетерпимость и верность себе.

Создатели спектакля

«Дикий» представлен студентами специализации «Артист театра кукол» под руководством мастера Э.Р. Куриленко. Не пропустите эту трогательную историю о поиске своего места в мире!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
12:00 от 400 ₽
Новосибирск, 8 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
17:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Невидимый слон
12+
Детский
Невидимый слон
15 августа в 18:00 Пилигримы
от 1400 ₽
Три медведя
0+
Детский Кукольный
Три медведя
7 августа в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Тщетная предосторожность
6+
Балет
Тщетная предосторожность
2 ноября в 13:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше