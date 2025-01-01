Меню
Дикие истории
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дикие истории

Спектакль Дикие истории

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Дикие истории: спектакль-боевик о нашем времени

Попробуем кратко описать спектакль: это экспериментальный трагикомичный спектакль-боевик, пропитанный атмосферой фильмов Тарантино и Гая Ричи. В нем исследуется дикость нашей жизни, увеличенная до предела.

Антураж и сюжет

Действие происходит в одном баре, где встречаются пять актеров. На сцене разворачиваются семь новелл, каждая из которых наполнена динамичными и захватывающими событиями, в которых не обойтись без адреналина.

Почему стоит посетить?

Спектакль предлагает уникальную возможность прикоснуться к современным реалиям через призму юмора и иронии. Он заставляет зрителя задуматься о дикости жизни и абсурде существования. Это идеальный выбор для любителей нестандартного театра и захватывающих историй.

Не упустите шанс стать частью этого яркого и напряженного шоу!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 1500 ₽

