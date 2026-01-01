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Дикая собака Динго
Киноафиша Дикая собака Динго

Спектакль Дикая собака Динго

Знаковая повесть Фраермана в театральной обработке 
Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Драма о любви и надежде в Молодёжном театре Челябинска

«Рувим Фраерман, автор повести, инсценировка которой легла в основу спектакля, писал: «Я думал о ней в тревожные предвоенные годы. Мне захотелось подготовить сердца моих юных современников к грядущим жизненным испытаниям. Рассказать им что-то хорошее, показать очарование первых робких встреч, зарождение любви высокой, чистой…»

Спектакль Молодёжного театра — это старая как мир, вечная история. Однако современные выразительные средства, использованные в постановке, делают его особенно актуальным. Динамичная проекция в качестве элемента декорации, лед, по которому катаются актёры на коньках, дым и свет — все это помогает создать атмосферу непреходящей романтики.

Команда создателей

В создании спектакля принимали участие:

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Музыкальный руководитель: Анна Розенберг
  • Режиссёр: Ольга Устинова
  • Режиссёр по пластике: Дмитрий Усков
  • Художник по свету: Александр Скрыпник
  • Видеоарт: Дмитрий Иванченко

Не упустите возможность

Не упустите возможность насладиться этой трогательной историей о любви и надежде. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города. Приходите и погрузитесь в мир романтики и юности!

Режиссер
Евгений Зимин
В ролях
Ксения Согрина
Вячеслав Ганькин
Денис Филоненко
Юлия Миневцева
Наталья Чиликина

Фотографии

Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго Дикая собака Динго
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