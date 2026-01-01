«Рувим Фраерман, автор повести, инсценировка которой легла в основу спектакля, писал: «Я думал о ней в тревожные предвоенные годы. Мне захотелось подготовить сердца моих юных современников к грядущим жизненным испытаниям. Рассказать им что-то хорошее, показать очарование первых робких встреч, зарождение любви высокой, чистой…»
Спектакль Молодёжного театра — это старая как мир, вечная история. Однако современные выразительные средства, использованные в постановке, делают его особенно актуальным. Динамичная проекция в качестве элемента декорации, лед, по которому катаются актёры на коньках, дым и свет — все это помогает создать атмосферу непреходящей романтики.
В создании спектакля принимали участие:
Не упустите возможность насладиться этой трогательной историей о любви и надежде. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города. Приходите и погрузитесь в мир романтики и юности!