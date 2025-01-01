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Дикарка
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Киноафиша Дикарка

Спектакль Дикарка

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия Александра Островского и Николая Соловьева о новом времени

Спектакль «Дикарка» — это комедия, которая затрагивает вечные темы любви, интриг и социальных изменений. Написанная на четверть века раньше «Вишневого сада», пьеса предвосхищает те процессы, которые вскоре будут описаны А.П. Чеховым в начале XX века. В этом произведении ярко звучат темы утраты дворянством своих позиций и зарождения новой интеллектуальной элиты, что становится фоном для любовной истории.

Сюжет
Действие спектакля разворачивается в дворянской усадьбе XIX века, где всё напоминает о былом величии хозяев. Дом, некогда роскошный, теперь начинает зарастать травой, а парадный вход утратил свой былой блеск. В этот убыточный и занедбанный уголок приезжает немолодой наследник рода Ашметьевых, Александр, с намерением вскоре уехать в Европу, дабы продолжить свою весёлую жизнь вдали от деревенской скуки. Однако его смиренная супруга решает удержать мужа с помощью сомнительной интриги — она решает влюбить его в молодую и свободолюбивую соседку Вареньку, которая выглядит как «дикарка».

Но интрига принимает неожиданный оборот. Александр, импозантный старый ловелас, не только вскружил голову девушке, но и сам серьёзно увлёкся ею. Спектакль погружает зрителей в раздумья о том, как развенчиваются старые идеалы и какие новые ценности приходят на смену ушедшему порядку.

Тема и глубокий смысл
В центре пьесы — разрушение устоявшихся дворянских идеалов на фоне любви и социальной перемены. В это время Россия переживает первые шаги к началу кардинальных изменений, и на фоне личной интриги и отношений героев звучит более глубокая тема — утрата старого порядка и зарождение нового.

Постановка в Театре Маяковского
Спектакль «Дикарка» станет шестой постановкой по пьесам Островского в современном репертуаре Театра Маяковского. В нем можно увидеть не только яркую комедийную историю, но и глубокую социальную подоплеку, отражающую времена перемен.

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Надежда Бутырцева
Людмила Иванилова
Евгений Парамонов
Зоя Кайдановская
Наталья Коренная

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 2200 ₽
8 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дикарка Дикарка Дикарка Дикарка Дикарка

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