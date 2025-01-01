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Дикарь
Киноафиша Дикарь

Спектакль Дикарь

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Дикарь — романтическая история о силе любви, способной преобразовать и очистить.

Сюжет:

Молодая учительница Марга приезжает в уединённое поместье двух эксцентричных тётушек, чтобы обучить их племянника Пабло основам чтения и письма, подготавливая его к взрослой жизни в цивилизованном мире. Однако вскоре Марга обнаруживает, что Пабло, известный как «дитя природы», ведёт совершенно иной образ жизни. Он охотится в горах с ружьём и собаками, общается с птицами и вообще уже давно не мальчик. Как поведут себя герои, оказавшись в доме, полном загадок, в разгар весны?

Темы и Мотивы:

В этом спектакле зрители увидят, как любовь заставляет дикаря освоить науки, сохраняя свою искренность и чистоту, и как она преобразует учительницу, превращая её в женщину, готовую на жертвы ради любимого. Марга погружается в размышления о Смерти и Боге, а Пабло открывает для себя третье слово — Любовь.

Почему стоит посмотреть:

Дикарь — это не просто история о любви, но и глубокое размышление о человеческих отношениях и личной трансформации. Откройте для себя, как чувства могут изменить жизнь и помочь увидеть мир с новой стороны.

Режиссер
Владимир Чистяков
В ролях
Александр Поляков
Татьяна Лукасевич
Ольга Кандазис
Эльвира Главатских
Игорь Черепанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 августа
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