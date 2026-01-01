Спектакль «Дикарь»: борьба за свободу и справедливость

«Дикарь» — это спектакль, рассказывающий о жизни в испанском городе, где происходит борьба за свободу и справедливость. Режиссирует постановку Игорь Северянин, известный по работам в театрах города и созданию уникальных сценических образов.

Почему стоит посетить этот спектакль? Это уникальная возможность увидеть испанскую драму в исполнении талантливых актёров, а также насладиться атмосферой борьбы за свободу и справедливость. Спектакль будет интересен всем любителям драм и исторических постановок.

История о двух мирах

Сюжет «Дикаря» — это история об испанском Маугли, выросшем в горах вдали от соблазнов. Главный герой — юноша с необузданным нравом, но чистым сердцем, встречает прекрасную девушку, пришедшую из другого мира. Каково будет столкновение двух чуждых друг другу миров?

Актерский состав и реализация замысла

Вдохнула жизнь в героев этой лирической и жизнерадостной истории заслуженная артистка РФ Ника Козоровицкая. Слаженный актерский ансамбль, состоящий из нескольких поколений «Буффа», блестяще воплотил её режиссёрский замысел.

Премьера спектакля состоялась 14 мая 2014 года. Это событие будет интересно любителям драмы, истории и всем, кто интересуется испанской культурой.