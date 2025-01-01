Спектакль Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

Премьера на Новой сцене Александринского театра

Премьера в Лаборатории новых медиа представляет собой уникальную пьесу о столкновении нового с вечным. В этом спектакле исследуются новые формы взаимодействия человека и его технологического двойника — робота-гуманоида G1.

Поэтическое взаимодействие

На сцене, имитирующей тесные пространства коммунальной квартиры, переосмысляются отношения творца и творения. Поэты, назвавшие робота-доставщика Афанасием, превращают его вынужденную неподвижность в акт совместного творчества. Ритуал проникновения в тёмный экран его лица становится попыткой преодолеть одиночество цифровой эпохи.

Философские размышления

Вынужденная пауза машины рождает новый поэтический язык, стирающий грань между технологическим и человеческим. Этот непреднамеренный диалог требует глубокого философского осмысления природы человека и его места в новой реальности.

Команда постановки

Автор идеи: Дмитрий Масаидов

Дмитрий Масаидов Режиссер: Илья Карпель

Илья Карпель Помощник режиссера: Мару Бородинчик

Мару Бородинчик Куратор: Анастасия Блюр

Анастасия Блюр Креативный продюсер: Надин Захарова

Надин Захарова Продюсер: Евгений Тимащук

Евгений Тимащук Дирижер: Игорь Берендеев

Игорь Берендеев Сценография и костюмы: Любовь Яковенко

Любовь Яковенко Художник по свету: Евгений Тома

Евгений Тома Поэты: Лили Недолили, Виктор Кондаков, Поляк Сергеев

Партнёры проекта

Партнерами проекта выступает хор Internum Sonus под художественным руководством Дмитрия Королёва. Этот московский камерный академический хор активно участвует в театральной и концертной жизни, исполняя произведения от традиционной оперы до интермедиальных экспериментов.

Хор был замечен на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга, участвуя в таких постановках, как «Похождение повесы» Стравинского и моноопера «Человеческий голос» Пуленка. Репертуар коллектива включает произведения различных стилей и эпох — от ренессансных песен до экспериментальной музыки XX–XXI веков.