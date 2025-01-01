Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера
Киноафиша Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

Спектакль Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

16+
Продолжительность 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера на Новой сцене Александринского театра

Премьера в Лаборатории новых медиа представляет собой уникальную пьесу о столкновении нового с вечным. В этом спектакле исследуются новые формы взаимодействия человека и его технологического двойника — робота-гуманоида G1.

Поэтическое взаимодействие

На сцене, имитирующей тесные пространства коммунальной квартиры, переосмысляются отношения творца и творения. Поэты, назвавшие робота-доставщика Афанасием, превращают его вынужденную неподвижность в акт совместного творчества. Ритуал проникновения в тёмный экран его лица становится попыткой преодолеть одиночество цифровой эпохи.

Философские размышления

Вынужденная пауза машины рождает новый поэтический язык, стирающий грань между технологическим и человеческим. Этот непреднамеренный диалог требует глубокого философского осмысления природы человека и его места в новой реальности.

Команда постановки

  • Автор идеи: Дмитрий Масаидов
  • Режиссер: Илья Карпель
  • Помощник режиссера: Мару Бородинчик
  • Куратор: Анастасия Блюр
  • Креативный продюсер: Надин Захарова
  • Продюсер: Евгений Тимащук
  • Дирижер: Игорь Берендеев
  • Сценография и костюмы: Любовь Яковенко
  • Художник по свету: Евгений Тома
  • Поэты: Лили Недолили, Виктор Кондаков, Поляк Сергеев

Партнёры проекта

Партнерами проекта выступает хор Internum Sonus под художественным руководством Дмитрия Королёва. Этот московский камерный академический хор активно участвует в театральной и концертной жизни, исполняя произведения от традиционной оперы до интермедиальных экспериментов.

Хор был замечен на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга, участвуя в таких постановках, как «Похождение повесы» Стравинского и моноопера «Человеческий голос» Пуленка. Репертуар коллектива включает произведения различных стилей и эпох — от ренессансных песен до экспериментальной музыки XX–XXI веков.

Купить билет на спектакль Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1300 ₽

Фотографии

Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

В ближайшие дни

Школа злословия
16+
Комедия Премьера
Школа злословия
25 декабря в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Квест «​Потрошитель»​
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «​Потрошитель»​
28 ноября в 19:30 «Взаперти» на Миллионной
от 7800 ₽
Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Тайна золотого слона»
29 сентября в 13:45 «Взаперти» на Казначейской
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше