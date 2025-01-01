Спектакль Digital Rain: поэтическая пьеса «Лакуна». Премьера

Премьера в Лаборатории новых медиа представляет собой уникальную пьесу о столкновении нового с вечным. В этом спектакле исследуются новые формы взаимодействия человека и его технологического двойника — робота-гуманоида G1.
На сцене, имитирующей тесные пространства коммунальной квартиры, переосмысляются отношения творца и творения. Поэты, назвавшие робота-доставщика Афанасием, превращают его вынужденную неподвижность в акт совместного творчества. Ритуал проникновения в тёмный экран его лица становится попыткой преодолеть одиночество цифровой эпохи.
Вынужденная пауза машины рождает новый поэтический язык, стирающий грань между технологическим и человеческим. Этот непреднамеренный диалог требует глубокого философского осмысления природы человека и его места в новой реальности.
Партнерами проекта выступает хор Internum Sonus под художественным руководством Дмитрия Королёва. Этот московский камерный академический хор активно участвует в театральной и концертной жизни, исполняя произведения от традиционной оперы до интермедиальных экспериментов.
Хор был замечен на ведущих сценах Москвы и Санкт-Петербурга, участвуя в таких постановках, как «Похождение повесы» Стравинского и моноопера «Человеческий голос» Пуленка. Репертуар коллектива включает произведения различных стилей и эпох — от ренессансных песен до экспериментальной музыки XX–XXI веков.