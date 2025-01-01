Спектакль Digital Rain: перформанс «Rhymes of rhythms»

Международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

На Новой сцене Александринского театра пройдет перформанс «Rhymes of rhythms», предлагающий зрителям уникальное погружение в звуковую и визуальную поэтику Санкт-Петербурга.

Каждый из нас чувствует, как город живет собственными ритмами. Погружаясь в метро, мы улавливаем гул, напоминающий о громе, а шум дождя позволяет услышать приглушенные голоса прохожих. В этом перформансе мы стремимся обратить внимание зрителей на атмосферу Петербурга, которая формирует не только его образы, но и наше внутреннее движение.

Создатели перформанса

Перформанс представлен дуэтом Piculiar и Gravitsyn, которые объединяют звучание и изображение для создания единого художественного пространства.

Piculiar

Piculiar — VJ, работающая с генеративной графикой. Ее визуалы основаны на органических формах и текучих движениях, которые прекрасно дополняют музыкальное сопровождение. Она активно исследует новые пространства и создает site-specific проекты, используя полевые записи и визуальные отклики на окружающую среду.

Gravitsyn

Gravitsyn — саунд-артист, исследующий звук как переходное состояние. В его сетах и перформансах создается целостное пространство, наполненное атмосферой и образами. Его творчество представляет собой исследование внешних ритмов и внутренних состояний, превращая их в живой опыт для слушателя.

Это событие станет частью обширной программы фестиваля, которая подчеркнет разнообразие и многогранность медиаискусства в современном мире.